Похороны в Макеевке (фоторепортаж)

Родные и друзья прощаются с погибшими на шахте им. Бажанова во время похорон в Макеевке.

31 июля в Макеевке похоронили 6 из 11 погибших при обрушении конструкции.

Также в этот день в Краснодоне похоронили 15 горняков, погибших в результате взрыва на шахте «Суходольская-Восточная». 30 июля в Суходольске похоронили двух погибших горняков.

В связи с гибелью горняков на шахтах "Суходольская-Восточная" Луганской области и им. Бажанова Донецкой области Президент Украины объявил воскресенье, 31 июля, днем траура в Украине.

Всего в результате аварий на двух шахтах 29 июля погибли 37 человек.

Фото Константина Чергинского / УНИАН

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