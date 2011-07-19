Возобновляются поставки сицилийских вин в Украину

«Объединение винных погребов региона Трапани» (ОВПТ) возобновляет поставку сицилийских вин «Трапани» в Украину.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН представитель объединения Маттео НОЕ.

М.НОЕ сообщил, что ОВПТ объединяет 12 кооперативов, которые в свою очередь объединяют более 10 тысяч малых предприятий и фермеров Сицилии, специализирующихся на производстве вина. ОВПТ начало поставку вина «Трапани» в Украину в 2010 году, вина продавались в течение 7 месяцев, и за это время было продано около 120 тыс. бутылок. Однако позже компания-импортер изменила свою стратегию и портфель, и ОВПТ вынуждены были искать нового импортера.

По словам М.НОЕ, теперь импортером сицилийского вина «Трапани» будет ЧП «Оливер».

Как сообщила заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ЧП «Оливер» Тина ДЖОРДЖАДЗЕ, в течение двух месяцев компания подготовит выход вина на украинский рынок и ожидается, что в сентябре вина уже появятся в продаже. По словам Т.ДЖОРДЖАДЗЕ, вина будут представлены в HORECA (отели, бары, рестораны) и в розничных торговых сетях. Средняя цена на полке составит около 40 грн./бутылка. На сегодня линейка представлена 4 позициями – двумя позициями белого и двумя – красного вина. При этом М.НОЕ добавил, что компания рассчитывает в течение года увеличить ассортиментную линейку поставляемого в Украину вина до 8 позиций.