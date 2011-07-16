Стартовало велопутешествие в Польшу

15 июля с Вечевой площади Ивано-Франковска в рамках Международного проекта «Об истории и культуре Украины и Польши на языке бездорожья» стартовало велопутешествие.

Как передает корреспондент УНИАН, украинская и польская молодежь будет путешествовать на велосипедах по территории двух стран и преодолеет путь 1100 км на велосипедах из Ивано-Франковска до Нова-Сули (Польша). Благословил участников велопробега на счастливую дорогу священник римско-католической церкви.

Главная цель проекта - нетрадиционный способ изучения молодежью разнообразия культур и истории избранных регионов. Одной из задач этого международного проекта является разработка велосипедного сообщения, а именно, велотрассы между Ивано-Франковском и Нова-Сулей.

На протяжении велосипедного путешествия участники проекта будут знакомиться с пейзажами, с культурой тех регионов, через которые будут проезжать (Ивано-Франковск, Галич, Самбор, Стрый (Украина) и Вохня, Краков, Ченстохов), проедут по пути Орлиных Гнезд и завершат свой маршрут в Нова-Суле.

Проект продлится до 27 июля 2011 года. Городской голова Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, приветствуя участников проекта, выразил надежду, что именно такие проекты, как этот, при участии молодежи обеих стран сделают возможным альтернативным, простым, понятным и близким способом познать историю и культуру Украины и Польши. «Думаю, благодаря этому и подобным проектам будут уничтожены все барьеры в общении между нашими народами, а также нивелированы многие предвзятые мнения», - отметил В.АНУШКЕВИЧУС.

«С этого проекта может начаться пересадка на велосипеды в перспективе и всех государственных служащих. И быстрее, и здоровее, и для экологии города лучше», - пошутил мэр.

Проект финансируют в размере 40 000 злотых Всепольский народовый центр культуры и 17 тыс. гривен – исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета.