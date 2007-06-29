Черномырдин в Ялте: вы все будете говорить по-русски

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что Россия будет защищать русский язык как у себя дома, так и за рубежом. Об этом он сказал, выступая на 4-м саммите Ялтинской Европейской стратегии (YES), который работает сегодня в Ливадии (Большая Ялта, Крым).

"Чистота русского языка сегодня нас волнует и беспокоит. Это первое и главное", - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН. Он выразил сожаление, что в самой РФ закон о защите русского языка был принят всего два года назад, и признал, что пропаганда русской речи в других странах идет недостаточно активно.

При этом российский посол пообещал собравшимся, что со временем по-русски заговорят все. "Я могу сказать: вы все будете говорить по-русски. Вы сами все сделаете, и мы для этого все делаем и этому способствуем", - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

В подтверждение своих слов В.ЧЕРНОМЫРДИН привел исторический пример. Обращаясь лично к бывшему президенту Польши Александру КВАСНЕВСКОМУ, он сказал: "В советское время Советский союз в Польше школы не строил, чтобы вы изучали русский язык, а вы его все знаете".