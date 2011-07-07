Метро "Республиканский стадион" переименовали

Во исполнение решения Киевского городского совета от 25 мая 2011 года «О переименовании станции Киевского метрополитена», изменяется название станции «Республиканский стадион» Куреневско-Красноармейской линии.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационного обеспечения КГГА.

Следовательно, с 11 июля 2011 года станция «Республиканский стадион» будет функционировать с применением нового названия станции – «Олимпийская».

Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», до 11 июля на всех информационных указателях на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена название станции «Республиканский стадион» будет заменено на «Олимпийская».

Соответствующие работы будут также выполнены и в вестибюле станции – служба метрополитена заменить большие буквы названия станции по обе стороны вестибюля.