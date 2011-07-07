Метро "Республиканский стадион" переименовали
На стенках заменят большие буквы
Во исполнение решения Киевского городского совета от 25 мая 2011 года «О переименовании станции Киевского метрополитена», изменяется название станции «Республиканский стадион» Куреневско-Красноармейской линии.
Об этом УНИАН сообщили в отделе информационного обеспечения КГГА.
Следовательно, с 11 июля 2011 года станция «Республиканский стадион» будет функционировать с применением нового названия станции – «Олимпийская».
Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», до 11 июля на всех информационных указателях на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена название станции «Республиканский стадион» будет заменено на «Олимпийская».
Соответствующие работы будут также выполнены и в вестибюле станции – служба метрополитена заменить большие буквы названия станции по обе стороны вестибюля.