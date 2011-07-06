Есть ли жизнь после отмены техосмотра

Полная отмена техосмотра для автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, не является целесообразной, при этом право проведения техосмотра таких транспортных средств должно быть передано СТО официальных автодилеров.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заместитель вице-президента, директор департамента развития региональной сбытовой сети СК «АХА Страхование» Андрей АВВАКУМОВ.

«Отмену прохождения техосмотра в органах МВД я поддерживаю. Я считаю, что это несвойственная функция для МВД, к тому же, ведущая к возникновению коррупционных схем. Но отмену техосмотра как такового я не поддерживаю. Должен быть механизм, который обеспечивает, чтобы владелец транспортного средства как объекта повышенной опасности нес ответственность за его техническое состояние. То есть, эта процедура должна быть, она должна проходить на сертифицированных СТО, имеющих необходимое оборудование» - отметил А.АВВАКУМОВ.

Что касается отбора СТО, которые будут иметь право проводить техосмотр, то эксперт считает, что такой отбор должен проводиться по утвержденным критериям, при этом МВД к такому отбору не должно иметь никакого отношения

«Пока непонятен механизм, как эти СТО будут определяться. Потому что если опять это отдадут на откуп МВД, чтобы они определяли, кто может проводить техосмотр, а кто не может, то это будет не совсем правильно, - говорит А.АВВАКУМОВ. - Я считаю, самый оптимальный механизм, если это будет в заявительном порядке. Вы знаете, что все СТО можно разделить на две категории — СТО официальных дилеров и все остальные СТО. Я считаю, что должны быть выдвинуты технические требования, и это должны в основном быть СТО официальных дилеров. Неофициальные СТО вряд ли смогут соответствовать требованиям»

При этом, по его словам, автовладельцы, которые хотят застраховаться, должны быть готовы к тому, что страховщик захочет проверить историю обслуживания транспортного средства.

«К сожалению, в этом проекте я не увидел системы, которая позволит контролировать, что действительно люди следят за своими машинами, проходят техосмотр. В России я считаю правильно сделано то, что нельзя приобрести полис ОСАГО, не пройдя техосмотр. У нас в законе прямого указания я на это не увидел» - отмечает А.АВВАКУМОВ.

При этом, если страховщики и будут требовать у потенциального клиента справки сертифицированного СТО о состоянии автомобиля, то скорее всего это будет касаться авто в возрасте.

«Все будет зависеть от транспортного средства, которое приедет страховаться. Если это транспортное средство возрастом до 3 лет, то мы особо ничего специально требовать не будем, нам достаточно взглянуть на сервисную книжку этого клиента. Опыт и практика показывает, что владельцы таких машин регулярно проходят техническое обслуживание на сертифицированных станциях, боясь потерять гарантию. Естественно, меньше вероятность, что такие машины неисправны», - говорит страховщик.

Кроме того, А.АВВАКУМОВ считает, что передача права проведения техосмотра сертифицированным СТО значительно уменьшит продажи полисов через точки страховщиков, которые находятся непосредственно возле МРЭО.

«Как минимум, я считаю, что это уменьшит продажи полисов, которые, несмотря на запрет, существовали у МРЭО», - говорит заместитель вице-президента СК "АХА Страхование". - При тех взаимоотношениях, которые были при МРЭО, тех людей, которые обеспечивали продажи подобным образом полисов, абсолютно ничего не интересовало — полис продали, а там - хоть трава не расти. Когда со страховщиком работает СТО, то у них более тесные взаимоотношения, так как на это же СТО потом поедут машины на ремонт после ДТП, а это деньги для СТО. Поэтому я не думаю, что СТО будут злоупотреблять этим. Да и комиссия для СТО в этой ситуации не будет решающим фактором».

Также он уверен, что отмена техосмотра не повлияет на стоимость полисов.

«На стоимости полисов я не думаю что это отразится» - сказал А.АККУМОВ.

При этом страховщик отметил, что пока еще рано говорить, как все будет на самом деле, так как принятый ВРУ закон еще не подписан Президентом.