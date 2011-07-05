Комиссия рекомендует квотировать импорт узбекских автомобилей

Межведомственная комиссия по международной торговле рекомендовала Кабинету министров Украины установить квоты на импорт в Украину узбекских автомобилей легковых новых.

Как сообщили УНИАН в Минэкономразвития, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 30 июня.

Комиссия в ходе рассмотрения вопроса установила, что Узбекская сторона ввела разные ставки акцизного налога для автомобилей происхождением из Республики Узбекистан, Российской Федерации и из третьих стран (в том числе из Украины), что является дискриминационным действием со стороны Узбекистана.

По данным Минэкономразвития, размер акциза при импорте автомобилей из Украины в Узбекистан в 14 раз больше акциза, применяемого к автомобилям, импортируемым из России.

Согласно предложениям комиссии, импорт узбекских автомобилей должен быть ограничен одним автомобилем в каждой категории (объем цилиндра менее 1000 куб. см, 1000–1500 куб. см и 1500–2200 куб. см.).

Справка УНИАН. Узбекистан поставляет в Украину две модели Daewoo: Nexia и Matiz.