Папа Римский решил поправить отношения с исламом

Папа Римский Бенедикт XVI восстановил упраздненный им в 2006 году Папский совет по межрелигиозному диалогу, основным направлением работы которого является налаживание отношений Ватикана с исламом, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Главой Совета назначен французский кардинал Жан-Луи ТОРАН, последние четыре года занимающий должность главного библиотекаря Святого Престола. Однако 64-летний Ж.-Л.ТОРАН в течение 13 лет, с 1990 по 2003 год, возглавлял внешнеполитическое ведомство Святого Престола, имеет богатый дипломатический опыт и пользуется большим уважением в мусульманском мире, в том числе в связи с тем, что был одним из самых ярых противников вторжения США в Ирак. Ж.-Л.ТОРАН приступит к выполнению своих новых обязанностей с 1 сентября 2007 года.

Как сообщает Лента.ру, в феврале 2006 года Совет по межрелигиозному диалогу по решению Бенедикта XVI был объединен с Советом по культуре, что вызвало критику со стороны мусульманского мира, обвинившего Папу в том, что развитие отношений с ним не является для Ватикана приоритетным. Кроме того, ситуацию усугубил скандал, разразившийся после того, как в ходе пастырского визита в Германию Бенедикт XVI 12 сентября 2006 года выступил в университете Регенсбурга с теологической лекцией. Цитата из средневекового письма, касающаяся пророка Мухаммеда и приведенная понтификом в лекции, вызвала протесты мусульман по всему миру.