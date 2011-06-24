Родноверы пикетировали губернатора

В Тернополе представители общины Родноверов провели пикет облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции протеста верховный волхв Украины-Руси Владимир КУРОВСКИЙ сообщил, что пикет обусловлен длительным нежеланием чиновников разного уровня зарегистрировать их общину.

«Всегда находят какие-то причины, якобы поданные нами документы не удовлетворяют законодательным нормам, и таки не принимают решения о регистрации нашей общины», – утверждает В.КУРОВСКИЙ.

Также представители Родной Веры возмущены тем, что до сих пор не наказаны люди, которые в 2008 году сожгли деревянную скульптуру Перуна на месте паломничества родноверов, на горе Малая в селе Раштивцы Гусятинского района, а также избили членов общины, вставших на защиту Перуна.

По словам В.КУРОВСКОГО, сегодняшняя акция носит предупредительный характер. После пикета родноверы встретились с заместителем председателя облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Петром ГОЧЕМ и обсудили возможные варианты выхода из ситуации.

Если к их требованиям не прислушаются, представители общины обещают начать бессрочные акцию протеста под стенами ТОГА.

Как сообщал УНИАН, на днях рядом со священными для ранних славян горами Богит, Дзевинигора и Гордая, где находились языческие капища, проходит 4-й международный семейный фестиваль «Купальський венок».

Участие в нем принимают и родноверы, выступления их волхвов предусмотрены программой фестиваля.

Мероприятие приурочено к славянскому празднику Ивана Купала, которое приходится на день летнего солнцестояния и символизирует рождение летнего Солнца-Купала и завершает господство весеннего Солнца-Ярила.

Кульминацией праздника станет празднование Купала 25 июня. В этот день будут установлены символы мужского и женского начал – Купалы и Марены, будет украшено дерево Жизни – Купалица, участники фестиваля будут плести венки и пускать их по воде, прыгать через Купальське костер, танцевать, петь и общаться до самого утра. А на рассвете все встретят Солнце-Купайло.

Каждый день фестиваля будет начинаться с встречи солнца, медитации и утренней энергетической гимнастики.