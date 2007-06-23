Трагедия в Хмельницкой области: один человек погиб и еще один травмирован

Приблизительно в 10 часов 30 минут 23 июня 2007 года в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления МЧС в Хмельницкой области поступила информация о том, что вблизи универмага «Детский мир» на прохожих упало дерево.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Хмельницкой области, на место вызова сразу было направлено отделение Хмельницкой самостоятельной государственной пожарной части №1 для оказания помощи.

Выездом на место события установлено, что рядом с универмагом «Детский мир» на прохожих, проходивших возле дерева упала ветка, которая отломалась от ствола в результате сильного ветра.

В результате несчастного случая гражданин 1989 года рождения умер на месте происшествия, а гражданка 1959 года рождения получила травму позвоночника и была доставлена в Хмельницкую городскую больницу.