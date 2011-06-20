В Ялте откроют винный театр

В июле в Ялте планируют открыть первый в Украине винный театр.

Как сообщили УНИАН в Курортно-информационном центре АРК, в старинном здании, в центре Ялты, будут оборудованы несколько залов. Так, в одном из помещений расположится кинозал, где гостям винного театра предложат посмотреть 25-минутный фильм, посвященный крымскому виноделию.

Также в винном театре будет оборудовано несколько дегустационных залов. Самый большой зал для дегустаций расположится рядом с кинозалом. Здесь гости смогут продегустировать образцы лучших вин Крыма и послушать рассказ о ведущих крымских виноделах, таких как Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», госконцерн «Массандра», Дом шампанских вин «Новый Свет», «Солнечная Долина» и др. В этом же зале будет расположен антикварный буфет с легкими закусками, которые принято подавать к вину.

В других дегустационных залах будут представлены образцы вин и коньяков мелких винодельческих предприятий Крыма.

Изюминкой театра станет музей вина, декорированный под винный подвал, где будет представлено более 800 артефактов, связанных с виноделием. «К примеру, в нашем музее можно будет увидеть буты, которым около 150 лет, старинные кувшины и многое другое, а залы в нашем театре будут оформлены картинами известных крымских художников. Это уникальная коллекция картин», - сказал П.МАКОГОН. При этом экскурсия по музею вина будет сопровождаться слайд-шоу и видеорядом.

Также в одном из залов будет располагаться витрина с сувенирами, связанными с винной тематикой. «Окна в нашем музее будут декорированы винными бутылками, такой витраж создаст особую атмосферу», - добавил он.

Кроме того, гостям предложат взять с собой специальные сумки для вина, чтобы после дегустации они могли приобрести в винном бутике театра наиболее понравившиеся образцы. «Философия вина прекрасна и мы хотим поделиться ею с крымчанами и гостями Крымского полуострова», - отметил автор идеи создания театра.

Он рассказал, что в перспективе планируется круглогодичная работа винного театра. «К примеру, осенью или зимой у нас можно проводить тематические дегустации, организовывать школы сомелье и многое другое», - добавил П.МАКОГОН.