Историк Литвин не читает постановлений Верховной Рады на исторические темы?

Чем ближе 22 июня, тем напряженнее выглядит политическая ситуация на западе страны, где должен состояться антиукраинский марш пророссийских сил... Повторятся ли тут события, которые имели место 9 мая?

Интересно, что жару в спланированный конфликт право- и леворадикалов добавило постановление Верховной Рады «О внедрении в Украине особой церемонии – проведении 22 июня каждого года Минуты памяти по погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет» от 20 мая.

Ничего крамольного в самом постановлении нет, все его четыре пункта выписаны достаточно толерантно и абстрактно. Оно касается всех украинцев, которые погибли во время страшного противостояния двух режимов.

Единственное, что мозолит глаз, – это преамбула, в которой отмечается: «22 июня 1941 года фашистские захватчики без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза. С исключительной храбростью и мужеством советские военные и гражданское население приняли неравный бой и навсегда вошли в историю как герои».

Написано в лучших традициях советского периода. По-видимому инициатор постановления «регионал» Олег Надоша готовя текст, просто списал эти два предложения из какого-то идеологического учебника времен брежневского застоя или попросил сделать это кого-то из фракции КПУ. Кажется, не вчитывался в постановление и спикер ВР, когда его подписывал, потому что не верится, что Владимир Литвин, доктор исторических наук, член Национальной академии наук Украины, автор книги «Украина во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)» не знает, что в Германии не было фашизма, а был национал-социализм, который по просьбе Сталина заменили в литературе на фашизм, чтобы не перекликался с советским социализмом.

Не совсем корректно в преамбуле является упоминание Советского Союза, более уместным было бы «вторглись на украинские земли» или “территорию Родины”, но аж никак не СССР.

Понимаю, что соответствующее постановление, как и печально известный неконституционный закон «О красных флагах» принимались нынешней украинской властью в угоду Белокаменной, ведь там с 8 июня 1996 года действует указ президента РФ об объявлении 22 июня «Днем скорби и памяти». Однако в российском указе ни словом не упомянуто о нападении нацистов на Советский Союз, речь идет о скорби по погибшим, которые защищали свою Родину, то есть Россию. Выходит у российских правительственных чиновников хватило мудрости не упоминать в документе несуществующее государство, а у наших – нет.

Кстати в 2000 году тогдашний президент Леонид Кучма также подписал указ «О Дне скорби и отдании дани памяти жертв войны в Украине», и в нем речь идет об украинском народе, войне в Украине, нет там упоминаний о СССР, а вместо фашизма, везде значится нацизм.

Соответствующую Минуту памяти целесообразнее было бы ввести 1 сентября – в день начала Второй мировой войны. Ведь до 1941 года в Галичине уже погибали украинцы от военных действий. Как тогда быть с ними?

Мы должны помнить, что каждый украинец, который воевал на той или другой стороне, оборонял свою Отчизну – кто-то Советскую Украину, кто-то Независимую Украину. Не стоит теперь осуждать их или пытаться воспринимать с позиций настоящего – тогда была другая геополитическая ситуация, другие жизненные принципы.

К сожалению, такова драматичная история нашего народа, и изменить ее мы не в силах.

В годы противостояния двух тиранов и режимов погибли миллионы наших соотечественников, и не стоит их делить по политическим предпочтениям, отдавать дань памяти политическими митингами и драками, давая тем самым повод насмехаться над нами европейцам и злорадствовать российским власть предержащим.

Владимир Гинда, историк