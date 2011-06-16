Погибший при взрыве в Полтаве занимался ремонтом бытовой техники
23:35, 16 июня 2011Разное
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Сообщает ГУ МЧС
Сегодня в Полтаве вследствие взрыва в квартире погиб 47-летний мужчина.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области.
По данным МЧС, взрыв произошел в двухкомнатной квартире в одном из многоэтажных домов по улице Баленко. В результате взрыва погиб гражданин 1964 года рождения.
В МЧС сообщили, что в комнате, где произошел взрыв, погибший занимался ремонтом бытовой техники».
Причина взрыва выясняется.
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