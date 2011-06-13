По Львову гоняли на ретро-автомобилях (фото)

Во Львове состоялись международные гонки ретро-автомобилей.

Как сообщает Zaxid.net, в ходе соревнований состоялись заезды в шести классах автомобилей, включая шоу-гонки для детей на электроавтомобилях.

Главную награду заезда – Большой переходный кубок «Леополис гран при» и Кубок Председателя Львовской госадминистрации - получил экипаж №34 из Польши на автомобиле MG TD 1952 года.

Кубок лучшему львовскому экипажу на трассе «Львовский треугольник» получили водитель Мирослав ГАРЦУЛА, штурман Андрей БАС на автомобиле BMW-321 (1938 года выпуска), сообщили организаторы.

В «Национальном классе» Кубок пятикратного чемпиона Украины по ралли Василия Ростоцкого завоевал экипаж №20 на автомобиле «Запорожец ЗАЗ-965».

Кубок городского председателя Львова получил экипаж №2 из Варшавы на автомобиле Fiat-Arbita 1933 года выпуска (украинцам этот автомобиль известен по съемкам в фильме «Ва-банк»).

Поскольку нынешнее проведение соревнований состоялось ровно за год до еще одного знакового события во Львове - Евро-2012, в рамках фестиваля были проведены масштабные учения служб, которые будут вовлечены в обеспечение правопорядка во время Евро-2012.

Фото - УНИАН