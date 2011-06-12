«Холостяк» – шоу, которое влюбляет или разочаровывает?

«Холостяк» – «шоу, которое влюбляет», превратилось в шоу, которое разочаровывает. Финал телевизионного проекта разочаровал зрителей, потому что шоу в конечном итоге закончилось пшиком.

Я о нем совсем ничего не знала, пока не услышала, что мои коллеги смотрят это шоу, обсуждают красоты «холостяка». Включила, посмотрела и, надо сказать, начало интриговало: 25 девушек с первого взгляда влюбились в холостяка Максима Чмерковского. Еще бы – красивый одессит, который давно живет в Америке, имеет свой бизнес, принимает участие в американских «танцах со звездами», танцует со знаменитостями! Но в Америке он и близко не имеет той популярности, которую получил после шоу «Холостяк» в Украине.

Сначала на шоу было все – страсти, красивые места в Карпатах, на Канарах, в Париже, где снимались эпизоды. И каждый раз в конце взволнованные красавицы, а перед ними – вспотевший и нервозный холостяк, который должен сделать непростой выбор, – кого из девушек оставить, а кого отправить домой...

«Ты что, в это веришь? - спрашивал меня муж. Но это же все срежиссировано! Там ничего настоящего!»

Безусловно, я понимала, что интриги, фабула, свидание, признание, финтифлюшки – это все режиссура, но чувства Максима и волнение девушек в конце каждого эпизода казались такими неподдельными... И именно это, а также вопрос – кто же все-таки победит и что будет дальше, заставляли каждый четверг включать телевизор.

Финал все ближе – всех некрасивых, не очень умных, нудных и агрессивных «холостяк» уже отправил домой.

Интересно, что еще в первых эпизодах знакомства «холостяка» с девушками я подумала: «Бери Сашу и сворачивай шоу». Правда, ее лицо еще в первых эпизодах показалось мне очень знакомым, причем ассоциации были смутно связаны с ресторанами в центре Киева и пожилыми итальянцами, которые сидят там в сопровождении таких «переводчиц с итальянского языка».

На шоу очень быстро стало понятно, что Саша чрезвычайно нудная и явно стремится выйти замуж за иностранца. Когда финал был уже не за горами и среди претенденток на замужество остались Саша, Надя и Яна, стало понятно, что шоу заходит в тупик. Яну Максим не мог выбрать, потому что мужчины теоретически считают, что такие порядочные, всем довольные, пухленькие, добрые, сердечные и домашние женщины –лучшие, но выбирают всегда что-то кардинально противоположное. Выбрать Надю – это надо быть полным идиотом. То есть она из трех, на мой вкус, самая красивая, к тому же неглупая и бывает остроумной. Но все эти искусственные выкрутасы, разговоры о ее «дворянских кровях», чтение российских классиков возле камина, истерические нотки, стервизм. При этом она якобы журналистка, якобы пишет диссертацию и якобы читала лекции где-то там. Интересно, это режиссер шоу такое придумал или она сама? Ну, в конечном итоге, «холостяк» таки выбрал Сашу.

«Ты же, думаю, не считаешь, что он вступит в брак с кем-то из этих девушек! Что-то придумают, как-то объяснят зрителям и разбегутся», - опять говорит мне муж.

Так оно и вышло, но тут уже, кажется, телеканалу не хватило режиссуры, которой до тех пор было с избытком. Или, может, не хватило не режиссуры, а уважения к зрителям. Или финансы распределили как-то не так?..

Вот он, финал: наши молодые целуются, радуются. Зрителям обещают роскошные откровения на следующем шоу Анфисы Чеховой, куда приедут девушки, которых Максим не выбрал, а также в конце на вопросы девушек и ведущей ответит сам «холостяк». Каждому понятно, что наиболее интересные вопросы, на которые должен был бы ответить главный герой: почему он не вступает в брак с Сашей, которую выбрал? были ли у него какие-то отношения еще с кем-то из девушек в проекте? допускает ли он, что такие отношения могут продолжаться вне границ шоу? почему он не выбрал Яну? И хотя бы несколько искренних ответов... Вместо этого наш «холостяк» не отвечает на ни один вопрос, озвучивает какую-то банальщину, возле него что-то бубнит Саша – что, мол, как-то так вышло, они быстро поняли, что не подходят друг другу.

А затем, когда ведущая Анфиса Чехова хотела узнать хотя бы какие-то детали, мол «Украина ждет и требует ответов», - «холостяк» сказал что-то такое: «Украина вообще что-то очень много требуєт». А вскоре просто поднялся и вышел из зала. Как-то сразу испарилась вся симпатия к Максиму Чмерковскому, который на протяжении шоу выглядел достойно, а тут – такое неуважение к зрителям.

Или это тоже режиссура? Но отчего же такая бездарная?

Или несправделиво распределены гонорары?

Достаточно почитать условия участия в конкурсе (на сайте СТБ), и становится понятно, что без разрешения канала никто из участников и шага не ступит. Правда, это условия для девушек – может, для американца они другие. Кстати, интересно, сколько платили Максиму за участие в шоу? Действительно ли он недаялся найти в Украине невесту?.. А занятие и профессии девушек были настоящими или придуманы? Они же не просто девочки с улицы. Одна снимается в телевизионной рекламе, другую я видела в рекламе в каком-то журнале, третья вчера «засветилась» в программе «Интуиция». Кто знает? Правду мы сейчас не узнаем.

Хотя бы потому, что девушки целый год не имеют права без разрешения канала разглашать какую бы то ни было информацию о шоу (так написано на сайте СТБ). Иначе им грозит штраф 100000, 00 грн. Следовательно, будут только сладкие глянцевые интервью, такие же «искренние», как и само шоу.

Есть еще пожелание для канала СТБ от зрителей: в следующем сезоне шоу выберите холостяка не только хорошего, а еще и умного, который хотя бы пару книжек в своей жизни прочитал… И найдите нормального ведущего – остроумного, оживленного. И для финала придумайте что-то более интересное, чем просто демарш главного героя. А еще лучше – покажите шоу, или хотя бы финал в прямом эфире!

Антонина Лесич