Ирина Луценко обвинила Ющенко в преследовании ее мужа, но ее данные не стыкуются

Ирина Луценко обвинила Ющенко в преследовании ее мужа, но ее данные не складываются вместе.

Вчера прочитал информацию о том, что жена Луценко прокляла Ющенко из-за своего сына.

Сначала как-то подумалось об эмоциональной стороне дела, о том, кто кому изменил в действительности... Но потом появились сомнения относительно достоверности тех событий, о которых так эмоционально сообщила госпожа Луценко.

Так, она рассказала, что в июне 2008 года Луценко сняли с должности министра, и относительно него были возбуждены 7 или 8 уголовных дел.

"И вот именно в тот период у Саши, нашего старшего сына, обнаружили рак щитовидной железы, он был фактически одной ногой в могиле", - сказала Ирина Луценко.

По ее словам, лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк позвонил тогда Ющенко и сообщил о проблеме сына Луценко, после чего Ющенко перезвонил Луценко.

Именно эта совокупность утверждений вызывала у меня ощущение, как будто что-то не совпадает в этих сообщениях, я смог проверить это лишь, когда опять добрался до компьютера и посмотрел в Интернете биографии Юрия Луценко и других, упоминавшихся госпожое Ириной лиц.

Дело в том, что господин Луценко занимал должность министра внутренних дел дважды. Сначала – с 4 февраля 2005-го по 1 декабря 2006 года, а затем – с 19 декабря 2007 года по 28 января 2010-го.

Возникает вопрос: так когда происходили события, о которых рассказывает госпожа Луценко? После первого освобождения от должности министра этого не могло быть, потому что тогда Арсений Яценюк еще не был лидером "Фронта перемен". Он избран на эту должность лишь 28 ноября 2009 года.

Тем более что господин Луценко с декабря 2006-го по март 2007 года был советником Президента Виктора Ющенко, и именно по его настоянию в июле 2007 года возглавил избирательный блок НУ-НС.

Второе освобождение господина Луценко от должности состоялось уже тогда, когда полномочия Президента Ющенко подходили к концу. Потому тогда Ющенко тоже не мог «притеснять» Луценко. К тому же упоминавшийся Виктор Балога, который, по словам Ирины Луценко, выполнял преступную волю Президента, был освобожден от должности 19 мая 2009 года.

Представить, что против Луценко возбуждали дела в то время, когда он стал второй раз министром, тоже очень сложно. Во-первых, по грустной традиции против действующих министров уголовные дела вообще не возбуждают. Во-вторых, в тот период было достаточно одного звонка госпожи Тимошенко, чтобы запрос генпрокурора на лишение Богдана Губского депутатской неприкосновенности был немедленно отозван. К тому же именно во время второго правления в МВД Украины, как мы помним, в мае 2009 года министр Луценко скандально отметился поводу пьяным дебошем в аэропорту Франкфурта-на-Майне. То есть как министр он мог легко покидать пределы Украины, к тому же вляпываясь в истории, которые дискредитировали Украинское государство.

Итак, госпожа Ирины Луценко выдвигает в адрес Виктора Ющенко эмоциональные обвинения, но факты, о которых она рассказывает, не складываются вместе, что мы видим из ошибочности названных ею дат.

Борис Кушнирук