В Черном море браконьеры поймали... дайвера

В Черном море в Крыму в "ловушку" из браконьерских сетей попал дайвер из белорусского города Бобруйск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, группа водолазов спасательной станции «Чайка» во время проведения тренировочных погружения заметила, как мужчина в полной дайверской экипировке погрузился в воду. Спасатели заметили, что буек, по которому определяется движение водолаза, замер на месте примерно в 300 метрах от берега. Когда неподвижность буйка слишком затянулась, водолазы поспешили на помощь дайверу.

Как оказалось, белорусский дайвер запутался в остатках сетей, когда-то поставленных браконьерами. Спасатели освободили дайвера из сетей и помогли ему добраться ему до берега.