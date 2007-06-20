В рукописях Ньютона нашли предсказание даты конца света

Большинство людей легко вспомнят законы Ньютона - первый, второй, третий - и, конечно же, закон всемирного тяготения, якобы навеянный яблоком, упавшим на голову гения.

Но мало кому известно, что с особым мистическим трепетом Ньютон относился к Библии - изучал ее всю жизнь. Считал, что в Священном Писании зашифровано послание высших сил о будущем мира.

Пока известен один источник, удостоенный повышенным вниманием гения, - Книга пророка Даниила (Ветхий Завет), в которой он - Даниил - точно предсказал дату прихода на Землю Христа, смерть Сына Божьего и его воскрешение: «...предан будет смерти Христос, и не будет...»

Ньютон был уверен, что Бог избрал пророка Даниила как раз для толкования будущего. И чтобы «увидеть» грядущее, надо расшифровать Книгу - каждое ее слово. Чем Ньютон и занимался долгие годы, считая себя тоже избранным Богом - конкретно для расшифровки. Математически вычисляя дату конца света, он исписал словами и формулами (в количестве 1,3 миллиона) четыре с половиной тысячи страниц.

Книга пророка Даниила - сама по себе сборник пророчеств. Ньютон их толковал, «оцифровывая» слова, пытаясь вывести алгоритм, пригодный для предсказаний грядущих событий. Что у него получилось, еще предстоит узнать - архив до конца не разобран. Обнаружена лишь таинственная дата конца света - 2060 год.

Изучение рукописей Ньютона показало, что тот расшифровал имеющиеся в Книге указания на определенные периоды времени. Один из них - 1260 лет, названный греховным и нечистым. Далее Ньютон каким-то образом вычислил, что этот период начался в 800 году после Рождества Христова. Прибавил 1260 лет и получил 2060 год. Конец света? Точно неизвестно. Сам Ньютон пишет, что начнется мировая война, потом будет мор, которые приведут к уничтожению значительной части человечества. Но по окончании бедствий наступит царство Мессии.

Кстати, Ньютон предсказал и появление государства Израиль, про которое у Даниила сказано лишь следующее: «... и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена...» И указаны туманные сроки: «семь седьмин и шестьдесят две седьмины». Ньютон точно определил год - 1948.

Комсомольская правда