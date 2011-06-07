ГАИ возобновляет работу стационарных постов ДПС

В Украине вступил в силу приказ Министерства внутренних дел о возобновлении работы стационарных постов дорожно-патрульной службы (ДПС).

Об этом пишет газета "Коммерсант-Украина" (№90 от 7 июня).

Согласно этому приказу, до 10 июня 34 пункта ДПС в 17 областях Украины и Киеве должны быть оснащены необходимым оборудованием и приступить к работе.

По словам сотрудника Департамента ГАИ МВД Галины НАУМЧУК, все посты отремонтированы и готовы к работе. "Сейчас на них подключают необходимую технику", - сказала она.

В частности, каждый пост должен располагать патрульным автомобилем, стационарной радиостанцией с громкоговорителем, телефоном, факсом, компьютером с доступом в интернет и установленными автоматическими информационно-поисковыми базами ГАИ, мобильным аппаратно-программным комплексом автоматического контроля за транспортными средствами. Помимо этого, посты должны быть оснащены средствами оказания первой медицинской помощи и принудительной остановки транспорта.

Издание напоминает, что стационарные посты ДПС впервые были ликвидированы в 2005 году по распоряжению Президента Виктора ЮЩЕНКО. Тогда глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО пояснил, что сотрудники ГАИ не помогают водителям, берут взятки, и назвал посты ДПС "пунктами машинного доения". В 2007 году министр внутренних дел Василий ЦУШКО восстановил работу стационарных постов, однако в 2008 году В.ЮЩЕНКО вновь их упразднил.

В ГАИ главной функцией стационарных постов ДПС считают практическую помощь участникам дорожного движения. "Большинство постов находится в зонах со слаборазвитой инфраструктурой. С поста же при необходимости можно вызвать врача, просто позвонить или отправить сообщение через интернет, а также безопасно отдохнуть либо переночевать в машине рядом с таким постом", - отметила Г.НАУМЧУК.

Сотрудники ГАИ на стационарных постах должны обеспечивать безопасность движения, предотвращать правонарушения, регулировать движение транспортных средств и пешеходов в случае проведения аварийно-спасательных работ или возникновения заторов, а при необходимости – эвакуировать людей и предоставлять первую медицинскую помощь пострадавшим. В их обязанности входит также поиск транспортных средств, водители которых самовольно покинули место ДТП, и угнанных автомобилей, сопровождение лиц, подлежащих государственной охране, организованных групп детей, направляющихся на оздоровление, и опасных грузов.