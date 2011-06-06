Бывший глава МВФ отказался признать оральный секс с горничной

Бывший управляющий директора Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН, обвиняемый в сексуальных домогательствах, отказался в суде признать свою вину.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse, слушания дела Д.СТРОСС-КАНА начались в Нью-Йорке в понедельник, 6 июня.

По версии следствия, Д.СТРОСС-КАН 14 мая 2011 года в номере отеля Sofitel напал на горничную, которая собиралась убраться в помещении. Бывший руководитель МФВ склонил женщину к оральному сексу. Он был задержан в тот же день на борту самолета Air France перед вылетом в Париж.

Ранее о невиновности Д.СТРОСС-КАНА заявлял его адвокат Бенджамин БРАФМАН. После задержания бывший руководитель МВФ, который подал в отставку из-за сексуального скандала, был помещен под стражу и вышел под залог в один миллион долларов.

Д.СТРОСС-КАН дал согласие на проведение ДНК-экспертизы, которая должна показать, был ли у него контакт с горничной. В конце мая сообщалось, что на одежде горничной обнаружили следы ДНК Д.СТРОСС-КАНА, однако впоследствии эти сведения были опровергнуты.

По данным The New York Post, адвокаты Д.СТРОСС-КАНА собираются на суде рассказать о нарушениях, допущенных в ходе следствия, которые поставят под сомнение обвинения в адрес бывшего руководителя МВФ.

Перед заседанием в понедельник около здания суда собрались более ста горничных в знак протеста против сексуального насилия на работе.

В следующий раз Д.СТРОСС-КАН появится перед судом 18 июля.