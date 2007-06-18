В Киеве повесился милиционер

33-летний страж порядка Соломенского райотдела милиции города Киева повесился в душевой кабинке общежития Института журналистики. Трагедия произошла вчера вечером.

Самоубийца проживал в этом общежитии вместе со своей сожительницей. Они часто ссорились. Говорят, что милиционер не раз бил женщину.

По предварительной информации, причиной самоубийства стало то, что сожительница решила уйти от мужчины. После очередной ссоры он закрылся в ванной комнате и повесился на галстуке. Там его и обнаружила женщина. Она отрезала галстук и вызывала врачей.

Самоубийцу пытались спасти - когда его вынули из петли, он еще был жив. Однако медпрепараты не дали никакого эффекта, мужчина умер.

Вместе пара прожила около шести лет.

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