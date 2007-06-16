Поезд раздавил ”Пежо 407”: есть жертвы

В Светловодском районе Кировоградской области на Власовском нерегулированном железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля "Пежо 407" с локомотивом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека (из них 1 ребенок 2004 г.р.), которые в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную районную больницу (где от полученных травм 2 человека скончались).