Поезд раздавил ”Пежо 407”: есть жертвы
18:22, 16 июня 2007Разное
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ДТП на нерегулированном ж/д переезде
В Светловодском районе Кировоградской области на Власовском нерегулированном железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля "Пежо 407" с локомотивом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека (из них 1 ребенок 2004 г.р.), которые в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную районную больницу (где от полученных травм 2 человека скончались).
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