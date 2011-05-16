Футбольного судью подозревают в похищении человека

Хосе Бухедо арестован по подозрению в совершении преступлений против человечности во времена правления аргентинской хунты, сообщает Би-би-си.

Бухедо - бывший сотрудник спецслужб, известный также по прозвищу "Рефери": в свое время он судил футбольные матчи.

Его обвиняют в том, что в 1977 году он похитил и более года держал в военной тюрьме новобранца, который попытался дезертировать из армии.

Как утверждает бывший узник, судья похитил его после футбольного матча, который обслуживал.