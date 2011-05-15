СМИ: глава МВФ вышел из ванной и набросился на горничную

. Управляющему директору Международного валютного фонда (МВФ) Доминику Стросс-Кану предъявлены обвинения в принуждении к сексуальному акту, попытке изнасилования и незаконном лишении свободы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции Нью-Йорка.

Стросс-Кан был задержан 14 мая в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди незадолго до вылета в Париж. Основанием для задержания стала жалоба горничной отеля Sofitel, где проживал глава МВФ.

32-летняя женщина, чье имя остается неизвестным, вошла в номер Стросс-Кана для уборки, думая, что в номере никого нет. Как сообщает New York Post, глава МВФ вышел из ванной без одежды и набросился на горничную. Женщине удалось вырваться, после чего она рассказала о случившемся одному из сотрудников отеля. Стросс-Кан быстро собрался и отправился в аэропорт. В полиции отметили, что в спешке он забыл в номере мобильный телефон и другие личные вещи.

Глава МВФ находится в пятом полицейском участке в Гарлеме. Сотрудники этого участка специализируются на расследовании дел о преступлениях на сексуальной почве, замечает Лента.ру.