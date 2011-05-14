В аварии автобуса в Польше пострадали 38 человек
23:11, 14 мая 2011Разное
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Чтобы достать водителя, разрезали кабину
В Варшаве автобус съехал с дороги и врезался в ограждение, пострадали 38 человек.
Как передает РИА Новости, автобус съехал с дороги в канаву и врезался в ограждение в укреплении моста. По словам пресс-секретаря коменданта столичной полиции Мачея КАРЧИНСКОГО, спасателям пришлось разрезать автобус, чтобы извлечь водителя.
Причины ДТП пока неизвестны. Раненые, в том числе дети, доставлены в ближайшие больницы.
Ликвидация последствий аварии заняла несколько часов, движение транспорта на это время было остановлено.
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