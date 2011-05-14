В аварии автобуса в Польше пострадали 38 человек

В Варшаве автобус съехал с дороги и врезался в ограждение, пострадали 38 человек.

Как передает РИА Новости, автобус съехал с дороги в канаву и врезался в ограждение в укреплении моста. По словам пресс-секретаря коменданта столичной полиции Мачея КАРЧИНСКОГО, спасателям пришлось разрезать автобус, чтобы извлечь водителя.

Причины ДТП пока неизвестны. Раненые, в том числе дети, доставлены в ближайшие больницы.

Ликвидация последствий аварии заняла несколько часов, движение транспорта на это время было остановлено.