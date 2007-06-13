В лобовом столкновении грузовика и ”копейки” погибли четверо людей

В Хмельницкой области поблизости с.Гавриловцы Каменец-Подольского района на автодороге Житомир-Черновцы водитель грузового автомобиля "RENAULT" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "BАЗ-2101".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо людей (водитель и пассажиры легкового автомобиля).

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 20 человек и 223, - травмированы.