В лобовом столкновении грузовика и ”копейки” погибли четверо людей
08:59, 13 июня 2007Разное
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Водитель Renault выехал на встречную
В Хмельницкой области поблизости с.Гавриловцы Каменец-Подольского района на автодороге Житомир-Черновцы водитель грузового автомобиля "RENAULT" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "BАЗ-2101".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо людей (водитель и пассажиры легкового автомобиля).
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 20 человек и 223, - травмированы.
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