В Харькове с памятного знака исчез трезуб

В Харькове с памятного знака, установленного в честь провозглашения государственного суверенитета Украины, исчез трезуб.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что с памятного знака, посвященного провозглашению государственного суверенитета Украины, который расположен в саду имени Шевченко, исчез металлический трезуб. Эта информация была распространена в СМИ представителями харьковской облорганизации ВО «Свобода».

По данным ЦСО, в сад имени Шевченко немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником Дзержинского райотдела городского управления ГУМВД Украины в Харьковской области полковником милиции Виталием ДАНИЛЕНКО. Правоохранители опросили всех продавцов киосков и кафе возле постамента. Проведен тщательный осмотр места происшествия и прилегающей территории, а также подготовлен запрос в городской совет относительно предоставления милиции эскизов памятного знака. Сотрудники милиции также выясняют, не проводились ли в недавнее время реставрационные работы этого постамента.

Сообщение ВО «Свобода» зарегистрировано в Дзержинскому райотделе милиции, проводится дальнейшая проверка. О результатах проверки будет информировано дополнительно, отметили в ЦСО.

Справка УНИАН. Памятный знак в честь провозглашения государственного суверенитета Украины в саду имени Шевченко в Харькове был установлен в начале 90-х годов XX века на средства тогдашнего председателя харьковской организации Народного Руха Украины Владимира ПАСИЧНЫКА. Памятный знак неоднократно подвергался разрушению неизвестными, и однажды каменная брыла была разбита надвое. Ни в одном из случаев злоумышленники не были задержаны.

В заявлении, обнародованном сегодня харьковской организацией ВО «Свобода», ее авторы заявили: «Призываем местную милицию как можно скорее расследовать вандализм над украинским монументом и наказать виновных. В то же время требуем от Харьковского городского совета во главе с Геннадием КЕРНЕСОМ приложить все усилия, чтобы разрушение украинских памятников Харькова было физически невозможным».