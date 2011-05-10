В столкновении мотоцикла с KIA Soul погибли оба водителя

В Ильичевске Одесской области вследствие столкновения мотоцикла «Suzuki» с автомобилем «KIA Soul» погибли водители обоих транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в ОСО Управления МВД Украины в Одесской области, 42-летний водитель автомобиля разворачивался в неустановленном месте, а мотоциклист двигался с превышением скорости.

28-летний водитель «Suzuki» от полученных травм погиб на месте ДТП, а водитель автомобиля был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

По факту ДТП проводится проверка, по завершении которой будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в ОСО облуправления милиции.