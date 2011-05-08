В Лондоне можно оплатить такси СМС-кой

Популярный в Европе сотовый оператор Vodafone ввел новую услугу для своих клиентов в Лондоне, которая позволит оплачивать такси по SMS.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на портал CNet, для этого компания установила специальные устройства в более 500 кэбов.

Как объяснил глава Vodafone, система будет работать таким образом: по прибытии в точку назначения пассажир должен будет отправить номер автомобиля на специальный номер телефона; сумма услуги такси будет списана прямо со счета абонента.

Эксперты считают, что новая мобильная услуга будет пользоваться большой популярностью у клиентов Vodafone, так как теперь для того чтобы воспользоваться кэбом, лондонцам не понадобится выходить из машины и снимать средства с банкомата, в случае если у пассажира не окажется наличных.