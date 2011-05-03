В Подмосковье совершено нападение на автобус ФК "Зенит"

Неизвестные на автомобиле остановили в Подмосковье автобус с болельщиками петербургской команды "Зенит", в ходе дорожного конфликта они разбили стекла и проткнули колесо, сообщил начальник управления информации подмосковного ГУВД Евгений Гильдеев.

По его словам, инцидент произошел между 22.00 и 23.00 в понедельник на Малом бетонном кольце, когда автобус с болельщиками, следовавший из Краснодара, должен был выехать на Ленинградское шоссе.

"Неизвестные на иномарке блокировали автобус, после чего разбили несколько стекол, порезали ножом колесо и скрылись", - передает его слова РИА "Новости".

Он уточнил, что со слов очевидцев был установлен номер машины, по которому сейчас определяют владельца. По мнению милиционеров, инцидент произошел после дорожного конфликта.