Волки поселились в одном из дворов в Мариуполе (фото)

Две волчицы живут во дворе среди многоэтажных домов в Мариуполе уже около недели и держат в страхе десятки людей.

Как сообщили в Институте стальных конструкций, расположенном в непосредственной близости от пристанища волков, животные около двух лет жили на территории частного предприятия, которое занимается торговлей недвижимостью. Неделю назад они сбежали.

Работникам коммунального предприятия не удалось усыпить волков. Мариупольские охотники также не смогли помочь, поскольку стрелять на территории города запрещено.

Фото Николая Рябченко / УНИАН