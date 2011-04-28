Водитель Опеля погиб, протаранив сеялку

В Черкасской области в ночь на 28 апреля легковой автомобиль «Опель» протаранил сеялку. Водитель погиб на месте, у пассажира автомобиля сотрясение головного мозга.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, авария произошла в Драбовском районе Черкасской области. На автотрассе 44-летний водитель автомобиля «Опель» не выбрал безопасной скорости движения и дистанции, вследствие чего автомобиль столкнулся с трактором МТЗ-80, к которому была прицеплена сеялка.