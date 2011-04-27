Сегодня в УНИАН презентуют профессию ХХІ века

Сегодня в агентстве УНИАН в рамках работы лаборатории «Сделай себя сам» состоится мастер-класс бизнес-тренера Александра ТИЩУКА «Коучинг для всех, но не для каждого».

Как рассказал А.ТИЩУК, в ходе тренинга его участники узнают, почему коучинг столь популярен в развивающихся странах, почему его называют профессией XXI века, где и как учиться коучингу. Участники тренинга изучат базовые модели коучинга и смогут принять участие в демонстрационной коуч-сессии в качестве клиента, работая со своей реальной задачей.

«Коучинг – это самая удивительная профессия, - говорит Александр.ТИЩУК. - Коуч утверждает, что со всеми все в порядке, берет на себя ответственность, помогает человеку увидеть свой потенциал и возможности его реализации. Сегодня почти половина самых успешных компаний в мире применяют коучинг, при этом возврат от инвестиций в коучинг, вы только вдумайтесь в эти цифры, составляет почти 530%».

Как утверждает А. ТИЩУК, ссылаясь на данные Международной федерации коучинга ( ICF), при работе с коучей с персоналом достигаются следующие результаты: уровень стресса снижается почти на 60%, а уверенность в себе и возрастает на 52%, производительность труда в компании возрастает на 86%.

«А самое главное, говорит А.ТИЩУК, есть эффективные методики, как реализовать главный принцип коучинга – стань сам себе коучем. Это под силу каждому, нужно лишь желание и упорство».

Время проведения семинара – 27 апреля, среда. Начало в 19.00. Продолжительность семинара: 3 часа. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать тут

Справка УНИАН: Александр ТИЩУК – бизнес-тренер, сертифицированный бизнес-коуч, член Европейской Федерации Кочинга (ECF), директор Training&Development Company, руководитель Киевской школы переговоров, ведущий тренер Университета коучинга.

Работал внутренним бизнес-тренером в пяти крупных компаниях, а также более чем в 30 компаниях в качестве внешнего тренера. Провел свыше 600 бизнес-тренингов, на которых обучилось свыше 6 тыс. чел. В качестве бизнес-коуча провел больше 300 часов индивидуальных коуч-сессий для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена. Публикации в журналах «Обучение персонала», «HR Magazine», «HRD».