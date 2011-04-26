Харьковские соглашения спасли базовые отрасли экономики от разрушения

Благодаря харьковским соглашениям Президенту Виктору Януковичу удалось остановить разрушительный сценарий правительства Тимошенко, спасти базовые отрасли экономики от разрушения, стабилизировать и даже увеличить экспорт.

Неэффективная и конфликтная политика правительства Тимошенко в 2008-2009 годах привела к углублению кризиса в экономике: были разрушены стратегические договоренности с Россией относительно поставок газа как ключевого энергоносителя для отечественной экономики. Как следствие - в конце 2008 года была спровоцирована так называемая газовая война, от которой пострадали страны Евросоюза.

«Газовые договоренности» Тимошенко привели к тому, что Украина столкнулась с угрозой экономических санкций и полной потери доверия партнеров. «Под вопрос была поставлена и последующая политика евроинтеграции. Впервые в истории независимости Украина выглядела как ненадежный и конфликтный партнер.

Контракт относительно цены на газ, подписанный экс-премьером Тимошенко, не содержит конкретных расчетов, а сами льготные договоренности имели временный характер – только на период ее премьерства. В контракте, который подписала Тимошенко в Москве в 2009 году, нет никаких реальных расчетов относительно цены. Цифра 450 дол. за тысячу кубометров взята «с потолка». Все льготы, которые получила Тимошенко относительно цены, имели временный характер, лишь на один предвыборный год, таким образом закладывалась бомба замедленного действия под всю промышленность страны и весь жилищно-коммунальный сектор.

Объявленная базовая цена в 450 дол. за тысячу кубометров – это четко спланированный путь к банкротствам предприятий и даже утрате экономического суверенитета, начиная с 2010 года. В действительности же расчеты свидетельствуют о том, что реальная цена на газ для Украины по формуле, которая используется в таких контрактах, и с учетом предложенной Россией скидки в 20%, составляла около 200 дол.

Такие договоренности Тимошенко относительно цены на газ были призваны разворовать страну. В чем стратегический замысел цены «450»? Тимошенко как бывший газотрейдер имеет прекрасный опыт скупки предприятий за бесценок в условиях падения производства и банкротства. Расчет – прийти к власти в 2010-ом, получить за бесценок кризисные предприятия, перераспределить собственность так, как она уже это делала в середине 90-х на основе бартерных расчетов, взаимозачетов и перераспределения активов. Потому контракт 2009 года – это не глупость и не случайность, а часть хорошо продуманного преступного плана. Этот план фактически разрушило политическое поражение Тимошенко на выборах в 2010 году.

Благодаря харьковским соглашениям Президенту Януковичу удалось остановить разрушительный сценарий. Скидка на 100 дол. на тысячу кубов газа, в сущности, спасла базовые отрасли экономики от разрушения, стабилизировала и даже увеличила экспорт, сохранила тысячи рабочих мест. Как следствие - бюджет страны получил все запланированные поступления.

Лишь сейчас у предпринимателей, экспертов, общественности есть возможность в полном масштабе оценить и осознать ту угрозу, которую Украина обошла в 2009 году. Но за миллиардные потери, которые понесла национальная экономика в результате полученной базовой цены в 450 дол. за тысячу кубометров газа, должен отвечать тот, кто подписал такие условия. Это было настоящее преступное намерение с громадными потерями – как экономическими, так и политическими и психологическими. Преступные действия должны быть наказаны по закону и по совести.

Владимир Олийнык, народный депутат, фракция Партии регионов