Расизм миграционной политики России

Федеральная миграционная служба РФ, устами своего пресс-секретаря, приоткрыла стратегию государственного расизма, которая со всей очевидностью совпадает с идеологическими константами «чистых рас», сталинского антисемитизма, шовинизма и возобновила в российском интеллектуальном сообществе дискуссию о том, на каком языке разговаривали Адам и Ева?

Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы Константин Полторанин в интервью Би-Би-Си заявил, что «на кону стоит, в принципе, выживание белой расы, и в России этот вопрос ощутим». Он пояснил, что не понимает миграционную политику стран Западной Европы, где поощряется иммиграция из стран Африки и Ближнего Востока. В России все должно быть иначе, считает Полторанин: «Тут нужно строить отношения таким образом, чтобы смешение кровей шло в правильном режиме».

Одно дело, когда ученые спорят можно ли биологически усовершенствовать человека, и имеет ли практическую ценность евгеника? Но вовсе непонятно, когда человек, который является «говорящей головой» государственной миграционной службы, рассуждает о расизме и рекомендует выводить людей доброй, «хорошей породы» или «чистой расы», а иммигрантов считает людьми второго сорта.

И, вряд ли господин Полторанин попал в идеологическую или политическую ловушку. Традиции расизма, это кровь и почва сталинской национальной политики. А в повседневной жизни (примеров, в одной только Москве - тысячи) проявляются в унижении, оскорблении, насилии «нерусских» - чужих, не наших, «кавказцев», «чурок».

После этого программного заявления российского чиновника, олицетворяющего миграционную политику ракетно-ядерной державы, становятся понятными нетерпимость в России к людям другой, не русской национальности, к людям других цветов кожи и глаз. Тем более, что мнение Полторанина поддержали десятки русских патриотических организаций, которые выступают за запрещение трудовой миграции по расистскому или национальному признаку.

Публичные откровения миграционного чиновника, да еще и пресс-секретаря «министра миграции» интересны еще и тем, что они рассказывают, какими ценностями живут люди власти в России. Как не вспомнить романы Ремарка о том, как миграционные чиновники Европы были вершителями судеб миллионов беженцев.

Если для российского чиновника расизм остается единственным, да к тому же биологическим маркером, с помощью которого он распознает: где свой, где чужой, то стоит только сожалеть о том, что другого метода великая русская цивилизация не смогла придумать. Хотя стоило и напомнить расистам из Москвы, что именно Александр Пушкин, в венах которого текла африканская кровь, стал творцом русского языка!

Что для цивилизованных политиков табу, для российских чиновников – оказывается обычная практика. Ладно, если бы расизм пропагандировали лидеры ультраправых организаций, но когда высокопоставленный чиновник глубокомысленно повторяет "зады" нацизма, невольно вспоминаешь теории и идеологию «расовой гигиены» фашистской Германии.

В России кризис идей. Оказывается, только расистские теории, озвученные властью, могут служить мобилизационными проектами в укреплении государства. И это страны, в которой проживают граждане многих сотен национальностей, и всех рас, живущих на Земле. Как в фашистской Германии было понятие «экономически целесообразный еврей», так в России могут появиться «расово целесообразные инвестиции и люди».

Виктор Тимошенко, Москва