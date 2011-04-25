Мужчина с ножом потребовал повернуть самолет Париж-Рим на Триполи

Мужчина пытался захватить авиалайнер компании Alitalia, выполнявший рейс из Парижа в Рим.

Захватчик, угрожая стюардессе небольшим ножиком, требовал посадить самолет в Триполи. Он был обезоружен экипажем воздушного судна и арестован после посадки самолета в Риме.

По сведениям итальянских информационных агентств, на которые ссылается Би-би-си, угонщик - выходец из Казахстана - пребывал в состоянии глубокого психического расстройства. По данным Франс Пресс, нападение совершил 48-летний Валерий Толмачев - советник представительства Казахстана при ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится в Париже.

Стюардессе оказали первую помощь в медпункте аэропорта Рима в связи с незначительной раной, полученной во время инцидента. Информации о других пострадавших нет.