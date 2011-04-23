Христос Воскрес, и Украина воскреснет – в меру личной перемены каждого из нас

Распевая: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть преодолел и тем, что в гробах жизни даровал», подчеркиваем значение того события, которое произошло две тысячи лет назад, для всех людей всех времен.

Поэтому что это значит для нас сегодня – людей ХХІ века: верить в Воскресенье Христово, жить им? В первую очередь, это значит быть убежденным, что зло не должно иметь и не имеет последнего слова в истории человечества и в нашей собственной истории. Что добро, хоть на первый взгляд, выглядит слабым, в действительности побеждает худшее зло. Что любовь сильнее ненависти, потому что там, где человек своим грехом сеет смерть, Бог силой своей любви творит новую переображенную жизнь. Пасха показывает также величие человеческой жертвы, принесенной из любви. Там, где человек ставит добро ближнего сверх собственной выгоды, а даже и сверх своей собственной жизни, на земле проявляется что-то новое, божественное, вечное.

Именно слово «пасха» – от еврейского «песах» – означает «переход». Оно напоминает о том событии, которое описывает Ветхий Завет, когда израильский народ был освобожден мощной Божьей рукой из египетской неволи. Эта библейская история хорошо известна и часто приводится для иллюстрации определенного переходного периода в истории народов и держав. И в этой библейской истории действительно есть много поучительного.

Часто спрашивают: почему тот переход из Египта в Святую Землю длился аж сорок лет? Ведь с географической точки зрения этот отрезок территории можно было пройти за две-три недели! Причина в том, что тут не шла речь о физическом, внешнем изменении пребывания, а о внутренней перемене целого народа, который был должен шаг за шагом тяжелыми усилиями и испытаниями выжимать из себя раба, чтобы научиться ценить свободу и правильно владеть ею.

То, что в Ветхом Завете было прообразом, в смерти и воскресенье Христа стало действительностью. Христос, солидаризировавшись с нами в грехе и смерти и побеждая их своим Воскресением, заверяет нас о возможности преодолеть зло на этом свете. В таком случае работа над переменой собственной жизни не должна выглядеть как сизифов труд, а может стать реальной программой личной и общественной перемены к лучшему. Праздновать Пасху значит сознательно взять на себя тот труд перехода от «старого человека», подчиненного греху, к «новому человеку», который утешается внутренней свободой, данной ему от Бога.

Вспоминаю, как на заре нашей независимости популярным было высказывание, связанное с Пасхальными праздниками: «Воскрес Христос, воскреснет и Украина!» Этим высказыванием вроде бы вычерчивалась программа национального возрождения нашего народа. С тех пор и доныне задание остается актуальным: Украина должна осуществить свой песах – переход от состояния рабства, порабощения, колониального подчинения, к состоянию действительной свободы. Эту цель не удастся постичь лишь через изменение политической системы или благодаря экономическим реформам, – речь идет прежде всего о внутренней перемене человека, который строит свою жизнь на основе заповедей Божьих. Такой была и предпосылка вхождения ветхозаветного Божьего народа в обещанную землю: «Если будете ходить согласно с постановлениями Моими и заповедей Моих будете соблюдать и будете выполнять их, то дам ваши дожди в их времени, и земля даст свой урожай, а полевое дерево даст плод свой . и вы будете есть хлеб свой досыта, и будете сидеть безопасно в вашем крае. И дам мир в крае, и никто не поступит, чтобы вы дрожали, потому что злое зверье истреблю из земли, а меч не перейдет через Край ваш» (Лев 26, 3-6).

Собственно этот переход мы и осуществляем сейчас. И в нем роль Церкви, ее проповеди и служения является ключевой. Потому что Церковь напоминает нам, что в светлое Воскресенье Христово все наши усилия и труды, подкрепленные Божьей благодатью, обязательно увенчаются успехом. И, верю, нам не нужно будет блуждать еще аж 20 лет по пустыне сомнений и неопределенности, чтобы выйти на простую дорогу к нашей «обещанной земле». Отваги и настойчивости на этой дороге перемены я хотел бы пожелать себе и всем нашим согражданам, которым не безразлична судьба страны. Христос Воистину Воскрес, а следовательно, и наша Украина воскреснет, – в меру личной перемены каждого из нас!

Вчера по радио сообщили, что около 12 миллионов наших сограждан планируют принять участие в пасхальных богослужениях. Это значит, что наш народ сохранил веру и стремится ею жить. Это – основание нашей большой надежды. И радость – ею пронизана вся Пасха! «Христос Воскрес – радость вечная!» – поем на Пасху. Я бы даже сказал, что радость – это признак «пасхального» человека, то есть человека, который действительно верит в Воскресенье Христово. Любая печаль – то ли по поводу жизненных трудностей, или по поводу общественно-политических неурядиц, по поводу личного греха, или даже перед лицом какой-то трагедии и смерти не может устоять против того света, который засиял из гроба Спасителя!

Владыка Богдан (Дзюрах)