За что должны наказать майора Мельниченко? Опровергаем мифы

Реплика анонима, подписавшегося как «Александра Лещинская» в УНИАН, рубрика «Мнение» 20 апреля 2011 года, является концентратом того, к каким выводам приводит некритическое восприятие мифов по делу пленок Мельниченко. Автор нанизывает мифы на мифы, связывает пленками разные истории разных людей, Юрия Кравченко, Валерия Малева, Юрия Дагаева. Это манипуляции.

Прошло время после исчезновения/убийства Георгия Гонгадзе. Что мы знаем по существу?

Не так и много. В классическом уголовном расследовании убийство признается таким, которое произошло, при наличии трупа (если нет труппа, нет убийства), орудий преступления (чтобы исключить самооговор), и мотива преступления.

Тело, утверждают стражи порядка, есть. Мама Георгия, правда, утверждает, что это труп не ее сына. Со слов следователей известно, что найдены орудия преступления. Принципиально непонятен мотив убийства.

Из сказанного вытекает, что генерал Алексей Пукач получил незаконный приказ убить Гонгадзе от генерала Юрия Кравченко, который якобы ссылался на недовольство журналистскими материалами. Это вызывает подозрение. Почему Кравченко, на сегодня, кстати, лишенный возможности себя защищать, внезапно потерял разум, отдавая подчиненному сознательно преступный приказ, и сопровождая его объяснением?

Каждый, кто допускает, что мотивом убийства Гонгадзе является журналистская деятельность, может перечитать его материалы в архиве «Украинской правды». Сравнить с другими статьями других журналистов, которые критиковали Кучму. И прийти к выводу: мотива не было у Леонида Кучмы.

Возможно, Гонгадзе был убит не из-за его журналистской деятельности? Какой тогда мотив? Время от времени в этом деле возникает фамилия Владимира Литвина. При чем вообще Литвин к делу Гонгадзе? Иногда говорят, что он «накручивал» Кучму против Гонгадзе. Какой мотив был у Литвина «накручивать», можно объяснить публично?

Что произошло с перезахоронением тела Гонгадзе? Мотив, цель, кто приказал?

В таком контексте существуют пленки Мельниченко. Это лишь одно из обстоятельств, которое следует расследовать. Майор в УНИАН 23 февраля 2011 года допустил, что Гонгадзе «убили под пленки». Если это так, то кому их он давал прослушивать?

Кроме того, общественная опасность действий прежнего стража порядка заключается в том, что мы как общество позволить этому человеку манипулировать собой с помощью пленок. Ведь что требовало бы зрелое гражданское общество от майора? Не того ли, чтобы пленки были обнародованы все и сразу, а не избирательно?

Я, Вячеслав Пиховшек, публично утверждаю, что среди пяти опубликованных якобы моих разговоров с Леонидом Даниловичем сайтом «5 элемент» прежнего майора КГБ Швеця, известного под псевдонимом «Петр Лютый», с которым сотрудничал Мельниченко, является сфальсифицированным. Кто и зачем сфальсифицировал эти разговоры, мне неизвестно.

Являются ли пленки Мельниченко достоверным доказательством по делу? Он говорит, что фиксировал обстоятельства преступления и таким образом действовал в ситуации необходимости. Какой необходимостью объясняется разглашение майором и его подельниками государственных тайн Украины? Например, данных о прослушивании Службой безопасности Украины иностранных посольств – Испании и Турции? Дело о «Кольчугах», которые якобы продали Саддаму Хусейну? Необходимостью майора в деньгах?

Не подпадают ли эти действия майора Мельниченко под признак государственной измены? Действовал он сам в или в составе преступной группы? Проходят ли по делу Мельниченко фамилии «Савченко», «Болданюк», «Цвиль» - и в каком качестве?

Пока в Украине не завершено расследование всех прошлых резонансных дел, не состоялись суды по этим делам, а приговоры судов не вступили в законную силу, мы остаемся обществом, которым легко манипулировать. Доказанным можно считать разве что инсценировку подрыва штаба «Нашей Украины» по заказу Бориса Березовского ради радикализации в 2004 году общественной атмосферы. Непосредственные исполнители преступления установлены, дали показания, осуждены.

Но мы не знаем многого. Мы не знаем, почему в начале 2004 года при участии Давида Жвании и Романа Бессмертного исчез в Киеве кандидат в президенты России Иван Рыбкин. Никто не ответил за ложь по поводу российского спецназа в Киеве в ноябре 2004 года. Не было суда по поводу скандальных свидетельств Владимира Боровко, помощника Юлии Тимошенко, который обвинил ее в попытке создания искусственного компромата на высших должностных лиц государства. Мы не знаем реальных обстоятельств так называемого «отравления Виктора Ющенко». И, наконец, меня тревожит молчание Генпрокуратуры относительно расследования обстоятельств девальвации гривни в 2008-ом, сфальсифицированной «эпидемии гриппа» осенью 2009 года, и СБУ - по поводу фальшивых векселей «Нафтогаза Украины», которыми кампания «Единые энергетические системы Украины» заплатила российскому Минобороны.

Если мы не хотим оставаться обществом, которым более чем легко манипулировать с помощью спецопераций, каждый из этих эпизодов должен быть расследован. А вот отсутствие таких расследований непременно приведет к другому: к укреплению уверенности кукловодов, что таким обществом можно манипулировать долго и успешно. И никто не может быть уверен, что в следующий раз общество «не поведется» на сообщение, что по тому или другому кандидату стреляли из гранатомета, не попали, а затем на месте события не нашли ничего, даже детской рогатки.

Вячеслав Пиховшек