Чернобыль: выполнит ли мир обязательства в отношении Украины?

Авария на японской АЭС Фукусима опять сконцентрировала мир на проблеме, насколько угрожающим для человечества является творение самого человечества. На чем основывалась уверенность большого количества людей, что Япония, наиболее технологическая страна мира, не допустит еще одной, после Хиросимы, ядерной трагедии на своей территории? Была ли это не уверенность, а высокомерие? Доказала ли природа в который раз, что знания человека о ней далеки от даже необходимых? И если японцам, которые всегда более чем сознавали возможность гиперземлетрясения возле АЭС, не помогли самые совершенные в мире системы предупреждения о цунами, – то в состоянии ли человечество реально контролировать изобретенное им?

25 лет назад мир впервые столкнулся с неконтролируемым атомом под Киевом, в Чернобыле. Правда, и до этого в США и в России происходили катастрофы с радиоактивными выбросами, но конечно, меньшие по масштабам. Мир в тот момент стал физически меньше; привкус «атомной глобализации» почувствовали и австрийцы, которым запретили собирать грибы, и шведы, которые долго еще находили радиацию в лесных ягодах.

Четверть века после события – время для определенных выводов.

Самый главный урок тех событий для Украины – мы, как государство, сами должны брать на себя ответственность за свою страну. Решение о строительстве АЭС возле столицы Украины принимал союзный центр, он и контролировал то, что там происходило.

Украина вынесла самый большой груз послячернобыльських событий. Самый большой - человеческие потери, и это были не худшие наши соотечественники. Миллиарды гривен специального налога, так называемого «чернобыльского». Выведенные из эксплуатации земли. Распространение болезней и фобий.

Да, мир нам и помогал, и обещал содействие в дальнейшем. Но следует вспомнить и о неопытности украинских переговорщиков. Один из тогдашних лидеров Партии зеленых Юрий Щербак в свое время заявил: "Были собраны в 98-ом году первые 300 миллионов долларов на строительство саркофага. Но очень много было коррупционных действий. 36 миллионов долларов ушло на 32 консультантов".

Потом было 15 декабря 2000 года, когда в 13 часов 18 минут президент Кучма приказал остановить последний работающий энергоблок ЧАЭС. Позже он в своей книге «После Майдана» напишет: «как наседал на нас Запад во главе со США, чтобы мы закрыли Чернобыльскую АЭС! Сколько обещаний давали! Новые энергоблоки на Ровенской и Хмельницкой станциях для компенсации потерь достроят, с объектом «Укрытие» помогут, семьи атомщиков не забудут. Пшик».

Американцы действительно обещали много. И для того, чтобы Кучма под очередные выборы Билла Клинтона президентом США в его присутствии закрыл ЧАЭС. И для того, чтобы Украина отказалась от Бушерского контракта в Иране – его сейчас успешно реализуют россияне. Обещания давал, помнится, лично Ричард Морнингстар, тогда советник Президента США. Теперь он опять в Киеве, уже в качестве специального представителя Госдепартамента США по вопросам энергетики в евразийском регионе. Помнит ли он те свои обещания?

Следует сказать, что со стороны Украины просьбы помочь с достройкой объекта «Укрытие», саркофага, никогда не звучали как шантаж. Напротив, это наиболее развитые страны мира предлагали Украине помощь – слово «Чернобыль» вселяло ужас, становилось электоральным фактором.

В 2007 году, на 21-й год после обещания помочь, в Киеве таки подписали контракты на проектирование, строительство и введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента – и такое тогда слово появилось. 8 декабря 2005 года прозвучало и сразу было забыто заявление Виктора Ющенко – он «готов изучить и принять политическое решение относительно захоронения на территории Чернобыльской зоны отработанного ядерного топлива из других стран». Как бы то ни было, саркофагом начали заниматься французский концерн «Novarka», а хранилищем отработанного топлива, в просторечии «могильником» – американская компания «Holtec International».

Теперь – новый виток дел с достройкой объекта «Укрытие».

Идея собрать во время международной конференции в Киеве на 25-летие трагедии 740 миллионов евро, которых не хватает для достройки хранилищ, высказывалась Виктором Януковичем чуть ли не с первых дней его президентства.

Накануне конференции мы слышали, что некоторые средства собрали. Вдвое увеличило запланированный взнос правительство Николая Азарова, Еврокомиссия обещает свыше 100 миллионов евро. О выделении 2,6 млн. евро Чернобыльскому фонду «Укрытие» объявило Министерство иностранных дел Чехии. Парламентский статс-секретарь в федеральном министерстве защиты окружающей среды ФРГ Урсула Хайнен-Эссер также заявила, что Германия может сделать определенные взносы в чернобыльский фонд - за предыдущие годы ФРГ уже выделила на это 60,5 миллионов евро.

То, что произойдет на конференции, даст ответ на вопрос, ограничатся ли доноры «Укрытия» моральной поддержкой (ее они Украине выражали неоднократно), или таки будут реальные средства. В конечном итоге, всем известно, что оператором средств на саркофаг является Европейский банк реконструкции и развития. Дело – только за политическим решением.

Вячеслав Пиховшек