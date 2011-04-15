Янукович подписал закон о снижении акциза на бензины и ДТ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом в связи с ростом мировой цены на нефть для стабилизации цены на нефтепродукты предусматривается уменьшить временно на три месяца ставки акцизного налога на бензины моторные – на 50 евро за 1000 кг (со 182 до 132 евро) и на дизельное горючее – на 30 евро за 1000 кг (с 90, 69, 62, 42 до 60, 39, 32, 12 евро). Указанное приведет к уменьшению поступлений в специальный фонд государственного бюджета акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) на 658,0 млн. грн. и акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 391,1 млн. грн.

Поскольку эти поступления являются источником наполнения Дорожного фонда, с целью недопущения срыва запланированного объема дорожных работ предусмотрено увеличить расходы «Укравтодора» по общему фонду на 1 млрд. грн. за счет увеличения поступлений налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).

В законе предлагается осуществить перераспределение бюджетных назначений на сумму 2,7 млрд. грн. путем уменьшения объема расходов потребления по программе "погашение обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета Министров Украины на развитие сети автомобильных дорог общего пользования" и увеличение объема расходов развития по программе "развитие сети и содержания автомобильных дорог общего пользования" и "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах".

С целью более качественного получения гражданами скорой медицинской помощи в законе предусмотрены расходы в сумме 100 млн. грн. на обеспечение горючим станций (отделений) скорой медицинской помощи путем предоставления дополнительной дотации областным бюджетам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 7 апреля.