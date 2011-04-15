В Черкассыоблэнерго заявляют о попытке рейдерского захвата

Правление энергоснабжающей компании ОАО «Черкассыоблэнерго» заявляет о попытке рейдерского захвата предприятия представителями миноритарных акционеров.

Об этом УНИАН заявил председатель правления компании Юрий ВЛАСЕНКО.

По его словам, сегодня утром у административного офиса подразделения компании «Черкассыэнергоремонт» (Чкалова, 1) группа людей, представившихся представителями миноритарных акционеров, в сопровождении частной охраны на трех автобусах пыталась самостоятельно провести регистрацию акционеров для проведения отмененного ранее правлением очередного собрания.

При этом, отметил предправления, представители миноритариев заявляли о наличии у них якобы соответствующего поручения от Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) на осуществление таких действий, однако сам документ не представили. После получения разъяснений со стороны правления о том, что их действия являются незаконными, поскольку ранее принималось решение о переносе собрания в связи с отсутствием официальных представителей регионального отделения ФГИУ и Госкомиссии по ценным бумагам, сопровождающие миноритариев работники охранной структуры начали осуществлять действия, квалифицирующиеся как подготовка к штурму.

«После получения отказа в доступе на территорию админздания работники частной охранной структуры начали одеваться в средства спецзащиты, что указывало на подготовку к штурму», – сказал Ю.ВЛАСЕНКО.

В этой связи, сообщил он, правление компании обратилось в правоохранительные органы с требованием не допустить проведения незаконных действий. На место выехали спецподразделения милиции, «Беркут» и подразделение охраны общественного порядка, которые взяли ситуацию под контроль, отметил глава правления. В настоящее время представители правоохранительных органов принимают разъяснения от представителей охранной структуры.

Ю.ВЛАСЕНКО предположил, что сегодняшние действия миноритариев были направлены на внесение изменений в состав наблюдательного совета компании, чтобы в дальнейшем через полную смену менеджмента получить полный контроль над предприятием.

«Сегодня в набсовете пять представителей «ЭКУ» (НАК «Энергетическая компания Украины» – УНИАН) и два представителя «УкрЭСКО». Возможно, они хотели ввести туда двух своих членов, чтобы влиять на принятие решений, в том числе и по смене правления, чтобы контролировать предприятие на фоне правительственного решения о продаже госпакета. Кроме того, получив такой контроль, не составляло бы большого труда довести процесс банкротства компании до логического конца («Черкассыоблэнерго» с 2004 года находится в процедуре распоряжения имуществом – УНИАН)», – сказал Ю.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. правление «Черкассыоблэнерго» объявило о проведении 15 апреля очередного собрания акционеров компании. Однако в дальнейшем правление компании уведомило акционеров о переносе собрания на 19 августа в связи с отсутствием реестра акционеров. По данным компании, в настоящее время реестр находится у регистратора «Регистр Энерго», срок действия договора с которым на оказание этих услуг истек еще 13 декабря 2010 года.

«Черкассыоблэнерго» неоднократно обращалось к регистратору с просьбой вернуть реестр акционеров компании, а потом обратилось с иском в суд с требованием принудить регистратора вернуть соответствующую документацию.

В повестке дня перенесенного собрания акционеров содержатся вопросы, связанные с отзывом и избранием членов наблюдательного совета и исполнительного органа (правления), а также с распределением прибыли по итогам 2010 года.

Кабинет Министров Украины своим решением от 11 апреля т.г. (распоряжение № 310-р) решил выставить на продажу 21-процентный государственный пакет акций ОАО «Черкассыоблэнерго». При этом в правительственном решении отмечалось, что госпакет в размере 21% уставного капитала ОАО "Черкассыоблэнерго" продается вместе с 25-проецнтным пакетом акций, принадлежащим ЗАО "УкрЭСКО", по согласованию с ЗАО "УкрЭСКО".

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физическим и 14 415 юридическим абонентам (771 – промышленных, 12 464 – непромышленных).

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляется через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%).

14,53% акций компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).

2010 год компания закончила с чистой прибылью 50,756 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,94% по сравнению с 2009 годом – до 1 млрд. 61,025 млн. грн.