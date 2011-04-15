ГУАМ и Япония активизировали сотрудничество в сфере туризма

Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ и Япония активизировали развитие совместного туристического продукта.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в четверг, 14 апреля, в Тбилиси состоялось очередное заседание Рабочей группы ГУАМ по туризму. В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Организации Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ, руководителей государственных структур, ответственных за развитие туризма, представитель японской туристической компании «JATМ».

В ходе заседания стороны обсудили вопросы развития совместного туристического продукта ГУАМ в сотрудничестве с Японией. В частности, были достигнуты договоренности об организации информационных и пресс-туров для японских туристических компаний и представителей СМИ.

По результатам заседания была принята Тбилисская декларация руководителей ведомств государств-членов ГУАМ, ответственных за развитие туризма, и утвержден новый План действий по развитию совместного туристического продукта ГУАМ-Япония.

Во время пребывания в Грузии представители государств ГУАМ и японские партнеры посетили город Батуми, где ознакомились с его туристическим потенциалом.