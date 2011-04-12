К Дню космонавтики открыли глобус Харькова (фото)

В центре Харькова, во внутреннем дворе галереи "АВЕК" (ул. Сумская, 70), к Дню космонавтики открыта скульптурная композиция «Планета Харьков».

Как передает корреспондент УНИАН, скульптура представляет собой выполненный в стиле XVII – XIX вв. глобус диаметром два метра, на котором изображены как основные наиболее известные объекты Харькова, в частности, Госпром, Зеркальная струя, Благовещенский собор и тому подобное, так и обычные жилые дома и кварталы города.

В церемонии открытия скульптурной композиции приняли участие народный депутат Украины, меценат, основатель одноименного благотворительного фонда Александр ФЕЛЬДМАН и председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» Борис ФЕЛЬДМАН.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, скульптурная композиция «Планета Харьков» - это подарок фонда всем харьковчанам и гостям города к Дню космонавтики.

«Для нас, людей рожденных в Харькове, это не просто слово, не просто символ, а по-настоящему наша жизнь, наша планета», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Он отметил, что на глобусе каждый житель города может найти свой дом.

Во время церемонии открытия представитель общественной организации «Союз культурного возрождения «АС» Светлана СОЛДАТОВА передала А.ФЕЛЬДМАНУ от космонавта Алексея ЛЕОНОВА шлем, в котором космонавты проходят предполетную подготовку. По ее словам, этот шлем – подарок А.ФЕЛЬДМАНУ за его помощь в открытии мемориала летчикам-космонавтам в с. Куриловка Харьковской области, где раньше существовала база подготовки летчиков.

По данным организаторов, скульптурная композиция «Планета Харьков» - это первый подобный арт-проект в Украине.