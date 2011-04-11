Вступление Украины в Таможенный союз лишает смысла Харьковские договоренности

Вступление Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана автоматически делает бессмысленным для Украины существование Харьковских договоренностей и может стать реальным поводом для их пересмотра либо денонсации. Вот такой неожиданный рикошет.

Напомним - в результате прошлогодних Харьковских договоренностей Россия получила продление срока пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года, а Украина - скидку на покупаемый у России газ в размере 100 у.е. за тысячу кубометров. Если кто забыл, эти 100 долларов скидки в цене происходят именно в результате отмены экспортной пошлины на газ. «Скидка будет за счет обнуления вывозной таможенной пошлины для Украины», - сказал премьер России Владимир Путин в Москве на следующий день после подписания Харьковского соглашения в апреле 2010 года.

Практически год все действовало и, по идее, должно действовать еще не один год. Но в случае вступления Украины в Таможенный союз начнут действовать нормы более высокого уровня, чем те, которые определены этим межгосударственным соглашением. В частности, при условиях ТС экспортные пошлины не применяются.

То есть, можно предположить, что скидка автоматически ликвидируется с момента вступления Украины в Таможенный союз. Но позвольте, тогда какой смысл для Украины будет выполнять Харьковские договоренности, по которым единственная выгода для страны – это именно отказ России использовать пошлины при экспорте газа.

Таким образом, Харьковское соглашение, после присоединения Украины к Таможенному союзу будет интересно и выгодно исключительно России, которая просто «на ровном месте» будет иметь гарантии пребывания своего Черноморского флота в Севастополе на 24 года.

Неудивительно, что российская сторона и на официальном уровне, и на уровне экспертов продолжает настойчиво продвигать мысль о невероятной пользе, которую несет Украине вступление в Таможенный союз.

Кстати, отмену Россией экспортных пошлин на газ и нефть при вхождении Украины в ТС подтвердили своими расчетами, презентованными в Киеве 8 апреля, украинские и российские эксперты.

В результатах исследования вопроса об экономической целесообразности вступления Украины в ТС, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук и Институтом экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины даже содержатся ожидаемые цифры прироста сальдо торгового баланса Украины - 2,9 млрд. долл.

В последние месяцы эксперты Украины и России активно анализировали целесообразность присоединения Украины к Таможенному союзу. И вот, перед приездом Владимира Путина в Киев 12 апреля, а сейчас уже вряд ли кто сомневается, что главной темой визита будет именно расширение Таможенного союза, вышеупомянутые академические институты двух стран решили обнародовать результаты своей работы.

Вот лишь некоторые цифры.

По расчетам экспертов, в случае присоединения Украины к Таможенному союзу, прирост товарооборота, без учета углеводородов, в результате взаимной интеграции и устранения торговых барьеров для украинской экономики может составить от 13,5% до 16,4% ВВП Украины.

В случае, если по условиям ЕЭП и формированием единого энергетического рынка цена на природный газ, экспортируемый из России в Украину, будет снижена до 180 долл./куб. м, положительный прирост торгового сальдо Украины, по оценке экспертов двух стран, увеличится до 5,1 млрд. долл.

Однако, при этом эксперты не предоставляют механизм, по которому проводились эти расчеты. Таким образом, непонятно, учитывают ли они, оглашая достаточно яркие цифры, изменение, к примеру, формулы образования цены на газ. Судя по их варианту – 180 долларов за тысячу кубометров, все же учитывают.

Значит Россия предварительно дала согласие на изменение формулы взамен на вступление Украины в Таможенный союз? Видимо да. Иначе, зачем эксперты просчитывают такой экономический эффект?

Одним словом, визит Путина в Киев 12 апреля может принести много крупных сюрпризов. Причем, не только для Украины, до и для европейского сообщества. Постараемся не забыть, что при всей "братской любви" к России, Украина не спешит закруглять свой европейский вектор. На сегодняшний день и Президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров конкретно заявляют о преимуществах евроинтеграции Украины. Даже несмотря на обостряющиеся перед приездом российских VIPов разговоры о нашей заинтересованности в ТС, тем не менее, практические шаги нашей власти таки более свидетельствуют о нацеленности на Европу.

Так, если переговоры о зоне свободной торговли с ЕС находятся на завершающей стадии, то переговоры о присоединении к Таможенному союзу еще и не начинались.

Буквально на прошлой неделе в Брюсселе заместитель министра экономики Украины Валерий Пятницкий, подытоживая завершившийся очередной раунд переговоров по созданию ЗСТ с ЕС, заявил о заметном прогрессе на них. И не исключил, что документ может быть окончательно согласован уже в июне с.г. Это заявление еще больше добавляет интриги в ближайший визит российского премьера.

Ведь, согласно выводам экспертов академий наук Украины и России, «вхождение Украины в зону свободной торговли с ЕС, исключает возможность присоединения к Таможенному союзу на нынешнем этапе интеграции». С другой стороны, присоединение к ТС фактически исключает создание Украиной ЗСТ с Евросоюзом.

Тем интереснее - как долго и каким образом Украина сможет продолжать говорить "да" Брюсселю и при этом не говорить "нет" Москве.

Юрий Ходжаян