На Полтавщине найдены останки венгерских девочек 5 и 7 лет
Они умерли еще до возникновения Венгрии
Уникальный курган нашли археологи на территории Полтавской области. Вблизи села Дмитровка они обнаружили останки 15 жителей Левобережной Украины. Самые давние из них жилы приблизительно в ІV тысячелетии до нашей эры.
Как передает «5-й канал», по словам археологов, последние захоронения в найденом кургане осуществлены уже во времена Киевской Руси. Здесь нашли последнее пристанище представители, по меньшей мере, шести племен и народностей. Больше всего поразили поисковиков остатки двух венгерских девочек – приблизительно пяти и семи лет. В их захоронениях нашли уникальные драгоценности.
По словам руководителя экспедиции Института археологии НАН Украины Александра СУПРУНЕНКА, так повелось, что венгерские племена Среднего Поволжья вынуждены были продвигаться к приднепровским степям. Они встретились с печенегами, которые начали наседать на них и стали их главными конкурентами. И так они очутились в приднепровских степях, где надеялись получить очередную Родину и прибежище для кочевников. Но пробыв здесь год-два, они получили разрешение древнерусских князей и переправились на правый берег Днепра, передвигались к Панонским равнинам, где и создали будущее Венгерское королевство, рассказал руководитель поисковой экспедиции.