На Полтавщине найдены останки венгерских девочек 5 и 7 лет

Уникальный курган нашли археологи на территории Полтавской области. Вблизи села Дмитровка они обнаружили останки 15 жителей Левобережной Украины. Самые давние из них жилы приблизительно в ІV тысячелетии до нашей эры.

Как передает «5-й канал», по словам археологов, последние захоронения в найденом кургане осуществлены уже во времена Киевской Руси. Здесь нашли последнее пристанище представители, по меньшей мере, шести племен и народностей. Больше всего поразили поисковиков остатки двух венгерских девочек – приблизительно пяти и семи лет. В их захоронениях нашли уникальные драгоценности.

По словам руководителя экспедиции Института археологии НАН Украины Александра СУПРУНЕНКА, так повелось, что венгерские племена Среднего Поволжья вынуждены были продвигаться к приднепровским степям. Они встретились с печенегами, которые начали наседать на них и стали их главными конкурентами. И так они очутились в приднепровских степях, где надеялись получить очередную Родину и прибежище для кочевников. Но пробыв здесь год-два, они получили разрешение древнерусских князей и переправились на правый берег Днепра, передвигались к Панонским равнинам, где и создали будущее Венгерское королевство, рассказал руководитель поисковой экспедиции.