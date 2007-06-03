В Иране найдена замена добрачным связям

Правительство Ирана решило бороться с добрачными сексуальными связями среди молодежи путем заключения так называемых временных браков, сообщает в субботу AFP со ссылкой на местные СМИ.

"В исламе есть решения любых вопросов, возникающих в жизни человека, - заявил, по данным СМИ, глава иранского МВД Мустафа Пур-Мохаммади. - Временные браки - достойный ответ на проблему добрачного секса".

Для того чтобы институт временного брака получил широкое распространение среди молодежи, планируется создать специальную программу на уровне правительства. В рамках программы в частности предполагается проводить специальные лекции в учебных заведениях, на которых студентам будут объяснять преимущества такого вида брака.

Временный брак в исламе, пишет AFP, представляет собой соглашение, которое мужчина и женщина могут заключить на любой срок - от одного часа до 99 лет. В отличие от традиционного брака такое соглашение может не оговаривать финансовые обязанности супругов по отношению друг к другу.

В Иране - стране с 1979 года живущей по законам шариата - добрачные и внебрачные связи строго запрещены. При этом, сообщает AFP, почти 60 процентов населения Ирана - люди, моложе 30 лет, а средний возраст вступления в брак в стране в последние годы составляет 30 лет для мужчин и 26 - для женщин.

Однако инициатива правительства уже вызвала резкую критику со стороны консервативных исламистов, которые указывают, что временный брак может стать лишь прикрытием для проституции.

Лента.ру