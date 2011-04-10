В День освобождения в Одессе повторили парад Победы (фото)

Традиционным возложением венков к памятнику Неизвестному матросу отметили 67-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских оккупантов руководители Одессы и области, а также активисты КПУ и других пророссийских организаций. На воду Одесского залива спущены венки в память о погибших на войне моряках.

Как передает корреспондент УНИАН, на аллее Славы пришедших почтить память героев минувшей войны с фашизмом главу облгосадминистрации Эдуарда МАТВИЙЧУКА, председателя облсовета Николая ПУНДИКА и мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА встречали коммунисты с красными знаменами и лозунгами «За Родину, за Сталина!», а также огромными портретами Сталина.

Красные флаги развешаны по улицам города, клубы исторической реконструкции провели парад, повторив маршрут движения парада Победы 10 апреля 1944 года, который прошел сразу после освобождения города от фашистов. Реконструкторов на параде поддержали колонны ретроавтомобилей и байкеров.

Фото Максима Скрипки / УНИАН