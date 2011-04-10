Сумская налоговая раскрыла "схему уклонения" на сети АЗС

В Сумской области задержана группа реализаторов горюче-смазочных материалов, уклонившихся от уплаты 6,5 млн. грн. налогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного главка налоговой милиции, четыре жителя Ахтырского района, будучи должностными лицами одного из местных предприятий, производили и реализовывали горюче-смазочные материалы через сеть собственных автозаправочных станций. При этом, хотя ГСМ изготавливались из сырья, добытого на территории Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областей, предприниматели оформляли поддельные договора поставок нефтепродуктов, налоговые и расходные накладные, другие документы финансово-хозяйственной деятельности с участием фиктивных фирм Днепропетровской и Луганской областей.

В результате в деятельности ООО значительно возрастала расходная часть. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты в бюджет 6,5 млн. грн. налогов.

По этому поводу возбуждено уголовное дело, а члены преступной группы задержаны и в настоящее время содержатся под арестом.