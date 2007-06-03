Талантливым детям - по 500 грн. от киевской мэрии

55 лучших воспитанников школ эстетического воспитания и студентов столичной детской академии искусств получили стипендии Киевского городского председателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом проинформировал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, каждый стипендиат получил по 500 грн.

«Творческая стипендия Киевского городского председателя учреждена еще в 1997 году, тогда 40 детей получали награды в размере 300 грн. Мы увеличили и количество стипендий, и размер. Городская власть неоднократно отмечала, что будет постоянно помогать талантливой молодежи, поэтому я более чем убежден, что в следующем году мы сможем увеличить эти творческие стипендии вдвое», - сказал Д.БАСС.

Дети, которые получили награды, в течение года достойно представляли наше государство на всеукраинских и международных конкурсах в более чем 20 странах: Франции, Италии, США, Бельгии, Польше, Чехии, Молдове, России, Беларуси и др. В целом, за все время существования стипендии, награды получили свыше 450 учеников начальных специализированных художественных заведений города.