Компания нанимает на работу только голых программисток

Английская компания Nude House, специализирующаяся на производстве программного обеспечения, начала поиск соискательниц на должности веб-дизайнеров и разработчиков, которые могли бы работать обнаженными, сообщает Лента.ру.

По словам основателя фирмы, 63-летнего Криса Тэйлора, требование к внешнему виду соискательниц продиктовано тем, что он и его подчиненные являются нудистами и хотели бы работать в компании с себе подобными.

Тэйлор пояснил, что разыскивает программистов и дизайнеров женского пола, поскольку сейчас большинство работников Nude House - мужчины. В коллективе необходимо соблюдать баланс, поэтому он и решил открыть вакансии для женщин.

Успешные соискательницы смогут выбрать для себя удобный режим работы. За год работы в Nude House программистки будут получать по 24 тысячи фунтов стерлингов (около 27 тысяч евро).